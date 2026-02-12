Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) will die Kosten für den Führerschein in Sachsen-Anhalt senken. Dafür die Ministerin will sobald wie möglich die Einführung der sogenannten Laienausbildung ermöglichen. Was das bedeutet und wann die Reform umgesetzt werden wird.

Eltern als Beifahrer: Laienausbildung für Fahrschüler in Sachsen-Anhalt soll kommen

Halle (Saale)/MZ - Um die Kosten für den Führerschein zu senken, plant Sachsen-Anhalt die Einführung der sogenannten Laienausbildung. Fahrschüler sollten künftig mit Verwandten oder Bekannten auf dem Beifahrersitz das Autofahren üben dürfen, sagte Landesverkehrsministerin Lydia Hüskens (FDP) am Donnerstag der MZ. „Das sollten wir einfach probieren“, sagte Hüskens.