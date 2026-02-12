In der Nacht zu Donnerstag ist in Wefensleben ein Fahrkartenautomat gesprengt worden. Bargeld wurde aber offenbar nicht erbeutet.

Am Bahnhof in Wefensleben (Landkreis Börde) ist ein Fahrkartenautomat gesprengt worden.

Wefensleben. – Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag einen Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Wefensleben (Landkreis Börde) in die Luft gesprengt, teilt die Polizei mit.

Zeugen hatten den Angaben zufolge einen lauten Knall gehört und einen schwarzen Pkw gemeldet, der den Bahnhof rasant verließ. An Bargeld seien der oder die unbekannten Täter jedoch nicht gelangt.

Fahrkartenautomat in Wefensleben gesprengt: Geldkassette noch vorhanden

Wie es weiter zur Automatensprengung heißt, war die Geldkassette mit Bargeld noch vorhanden. Der Sachschaden beläuft sich auf 25.000 Euro.

Bereits in der Vorwoche kam es zur Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Wolmirstedter Bahnhof. Ob es zwischen den beiden Taten einen Zusammenhang gibt, ermittelt nun die Polizei.

Hinweise nimmt das Polizeirevier Börde unter der Telefonnummer 03904/4780 entgegen.