Die Rechtsaußenpartei zeigt sich sicher, dass ihr die Affäre um die Versorgung von Verwandten nicht schaden wird. Wie Anhänger der Partei reagieren.

So macht sich Sachsen-Anhalts AfD über Filz-Vorwürfe lustig

„Wo ist das bitte Vetternwirtschaft?“: Die AfD-Abgeordneten Daniel Roi, Ulrich Siegmund und Hans-Thomas Tillschneider (v.li.) in Köthen.

Köthen/MZ. - Vetternwirtschaft? Ein Geflecht aus wechselseitigen Abhängigkeiten durch das Zuschanzen steuergeldfinanzierter Jobs – war da was? Dienstagabend in Köthen, ein von der AfD-Landtagsfraktion angemieteter Saal im Schloss: Erwartungsfroh sitzen 440 Zuhörer, jeder einzelne Platz ist besetzt. Als AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund die Bühne betritt, brandet Beifall auf. „Uli, Uli“, ruft jemand. Siegmund strahlt.