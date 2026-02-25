weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Auftritt vor 440 Zuhörern: So macht sich Sachsen-Anhalts AfD über Filz-Vorwürfe lustig

Die Rechtsaußenpartei zeigt sich sicher, dass ihr die Affäre um die Versorgung von Verwandten nicht schaden wird. Wie Anhänger der Partei reagieren.

Von Hagen Eichler 25.02.2026, 16:14
„Wo ist das bitte Vetternwirtschaft?“: Die AfD-Abgeordneten Daniel Roi, Ulrich Siegmund und Hans-Thomas Tillschneider (v.li.) in Köthen. (Foto: Hagen Eichler)

Köthen/MZ. - Vetternwirtschaft? Ein Geflecht aus wechselseitigen Abhängigkeiten durch das Zuschanzen steuergeldfinanzierter Jobs – war da was? Dienstagabend in Köthen, ein von der AfD-Landtagsfraktion angemieteter Saal im Schloss: Erwartungsfroh sitzen 440 Zuhörer, jeder einzelne Platz ist besetzt. Als AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund die Bühne betritt, brandet Beifall auf. „Uli, Uli“, ruft jemand. Siegmund strahlt.