Vorurteile und Stereotype So diskriminiert KI den Osten
Eine Studie zeigt, dass Künstliche Intelligenz alte Vorurteile übernimmt und den Osten schlechter bewertet. Wie Sachsen-Anhalt dabei abschneidet.
20.10.2025, 18:00
Halle/MZ - Sachsen-Anhalt schneidet in der Welt der Künstlichen Intelligenz (KI) schlecht ab. Eine Studie der Hochschule München zeigt, wie Sprachmodelle wie „ChatGPT“ über die 16 Bundesländer urteilen. Dabei wiederholen sie ein altes Muster: Der Osten bekommt durchweg schlechtere Bewertungen, egal, worum es geht. Am Ende der Skala steht Sachsen-Anhalt.