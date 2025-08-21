weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
Noch nie gab es weniger Geburten in Sachsen-Anhalt: Jetzt schlagen Kitas im Land Alarm, weil Kinder fehlen und schlimmstenfalls Personal entlassen werden muss. Der Landtag schaltet sich jetzt ein - welche Lösungen gibt es?

Von Jan Schumann 21.08.2025, 13:40
Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Landessozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) am Donnerstag im Landtag von Sachsen-Anhalt. (picture alliance/dpa | Klaus-Dietmar Gabbert)

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtag will Lösungen für ein neues Problem in den Kindertagesstätten des Landes finden: Wegen stark zurückgehender Geburtenzahlen müssen immer mehr Kitas um ihre Existenz bangen. Es drohe eine Situation, in der „wertvolles Personal“ entlassen werden müsse, warnte Linken-Fraktionschefin Eva von Angern am Donnerstag im Landtag.