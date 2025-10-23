Patienten sehr kritisch Sind Sachsen-Anhalts Reha-Kliniken zu schlecht?
Bewertungen zeigen, womit Patienten in Sachsen-Anhalt besonders unzufrieden sind.
23.10.2025, 08:23
Halle/MZ. - Patienten sind offenbar oft unzufrieden mit Reha-Kliniken in Sachsen-Anhalt. Das legt eine Analyse des Unternehmens GMS nahe, einem Softwareentwickler unter anderem in der Telemedizin. Er hatte die Beurteilungen zu über 430 Reha-Kliniken auf der Plattform „klinikbewertungen.de“ und Google ausgewertet. In Sachsen-Anhalt liegen die Zufriedenheitswerte im Schnitt bei vier von sechs Sternen. Die Weiterempfehlungsbereitschaft liegt bei nur 65 Prozent.