  Patienten sehr kritisch: Sind Sachsen-Anhalts Reha-Kliniken zu schlecht?

Bewertungen zeigen, womit Patienten in Sachsen-Anhalt besonders unzufrieden sind.

Von Lisa Garn 23.10.2025, 08:23
In Reha-Kliniken werden unter anderem körperliche Beschwerden therapiert.
In Reha-Kliniken werden unter anderem körperliche Beschwerden therapiert. Foto: dpa

Halle/MZ. - Patienten sind offenbar oft unzufrieden mit Reha-Kliniken in Sachsen-Anhalt. Das legt eine Analyse des Unternehmens GMS nahe, einem Softwareentwickler unter anderem in der Telemedizin. Er hatte die Beurteilungen zu über 430 Reha-Kliniken auf der Plattform „klinikbewertungen.de“ und Google ausgewertet. In Sachsen-Anhalt liegen die Zufriedenheitswerte im Schnitt bei vier von sechs Sternen. Die Weiterempfehlungsbereitschaft liegt bei nur 65 Prozent.