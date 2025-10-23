Neue Grand Show im Friedrichstadt-Palast in Berlin feiert Premiere mit verkleideten Gästen. Heidi Klum war auch da.

Berlin/MZ - Ja, das Versprechen wird eingelöst: „Blinded by Delight“, geblendet vor Entzücken, heißt die neue Grand Show im Berliner Friedrichstadt-Palast. Jetzt wurde Premiere gefeiert – mit allem, was dazu gehört: 1.900 Gäste waren gekommen, mehr ging nicht. Wein und Sekt flossen schon vor Beginn. Und etwas zu sehen gab es nicht nur auf der Bühne, wie es sich für einen solchen Anlass gehört.