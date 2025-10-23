Sachsen-Anhalts Fahrschulen haben in den vergangenen Jahren die Preise deutlich angehoben. Allein die Kosten für Theoriestunden stiegen im Schnitt um 78,5 Prozent. Die Bundesregierung will mit einer großen Reform dagegenhalten.

Fahrschulen ziehen Preise an - so stark sind die Kosten in Sachsen-Anhalt gestiegen

Viele Fahrschulen in Sachsen-Anhalt zogen in den vergangenen Jahren die Preise an.

Magdeburg/MZ - Bundesweit läuft die Debatte, wie die Führerschein-Ausbildung günstiger werden kann – jetzt zeigen neue Zahlen aus Sachsen-Anhalt, wie stark die Preise für Fahrschüler gestiegen sind. Laut Statistischem Landesamt lag die Grundgebühr für 14 Theoriestunden im September bei durchschnittlich 454,62 Euro, eine Praxisfahrstunde kostete im Schnitt 63,64 Euro. Es sind kräftige Preissprünge im Vergleich zu 2020. Heute koste der Theorieunterricht 78,5 Prozent mehr, so das Statistische Landesamt. Die Praxisstunden seien 56,5 Prozent teurer.