Sexshops in Sachsen-Anhalt Mit der Wende kam die Lust: Wie sich das Erotik-Eck“ in Aschersleben hält

Nach dem Mauerfall boomten Sex-Shops in Ostdeutschland. Plötzlich war alles verfügbar, was vorher verboten war. In Aschersleben hält sich seit Jahrzehnten das „Erotik-Eck“. Es ist einer der letzten Läden seiner Art in Sachsen-Anhalt – und erzählt ein Stück ostdeutscher Transformation.