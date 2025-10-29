Keine Kamera im Raum Sex-Besuch im Gefängnis Burg nach gewaltsamem Tod einer Frau wieder erlaubt
In einer sogenannten Liebeszelle kam eine Frau ums Leben. Die von außen nicht einsehbaren Begegnungsräume wurden danach gesperrt - wie nun die Kehrtwende aussieht.
29.10.2025, 17:28
Magdeburg/MZ - Im Hochsicherheitsgefängnis Burg ist es ausgewählten Häftlingen wieder möglich, Besucher in einem nicht überwachten Raum zu empfangen. In einer solchen Spezialzelle war Anfang April eine Frau ums Leben gekommen. Die 35-Jährige hatte ihren in Burg inhaftierten Ehemann besucht und befand sich zum Todeszeitpunkt mit diesem allein in einem Raum.