  4. Keine Kamera im Raum: Sex-Besuch im Gefängnis Burg nach gewaltsamem Tod einer Frau wieder erlaubt

In einer sogenannten Liebeszelle kam eine Frau ums Leben. Die von außen nicht einsehbaren Begegnungsräume wurden danach gesperrt - wie nun die Kehrtwende aussieht.

Von Hagen Eichler 29.10.2025, 17:28
Eine 35-Jährige kam beim Besuch ihres einsitzenden Ehemanns ums Leben.
Eine 35-Jährige kam beim Besuch ihres einsitzenden Ehemanns ums Leben. (Foto: picture alliance / dpa)

Magdeburg/MZ - Im Hochsicherheitsgefängnis Burg ist es ausgewählten Häftlingen wieder möglich, Besucher in einem nicht überwachten Raum zu empfangen. In einer solchen Spezialzelle war Anfang April eine Frau ums Leben gekommen. Die 35-Jährige hatte ihren in Burg inhaftierten Ehemann besucht und befand sich zum Todeszeitpunkt mit diesem allein in einem Raum.