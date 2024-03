Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - An den Folgen seines gescheiterten Fluchtversuchs aus der DDR leidet Marcel K. (Name geändert) bis heute. Grenzsoldaten misshandelten ihn in der Haft, später musste er Zwangsarbeit leisten. Gesundheitlich ist K. daher stark eingeschränkt. So machen es ihm Schmerzen im Bewegungsapparat unmöglich, Fahrrad zu fahren, obwohl sein Arzt ihm das empfiehlt.