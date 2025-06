Ein Lkw und ein Auto sind am Mittwochnachmittag zusammengeprallt. Dabei wurden die Autoinsassen schwer verletzt.

Seehausen. - An der Kreuzung zur B190 hat ein Lkw-Fahrer am Mittwoch aus Richtung Osterburg/B189 kommend eine rote Ampel überfahren, so die Polizei.

Im selben Moment war eine 26-Jährige mit ihrem Seat die B190 aus Richtung Arendsee in Richtung Seehausen kommend unterwegs. Beide Fahrzeuge kollidierten in der Kreuzung.

Danach stoß der Seat mit der Leitplanke zusammen und war nicht mehr fahrbereit, heißt es weiter. Die 26-jährige Fahrerin und ihr Beifahrer seien schwerverletzt in Krankenhäuser eingeliefert worden.

An den Fahrzeugen und an der Leitplanke entstand Sachschaden. Die Kreuzung war für circa 2,5 Stunden gesperrt.