30-Grad und mehr erwartet Schwitzalarm in Sachsen-Anhalt - zum wohl letzten Mal in diesem Jahr sommerliche Temperaturen
Aus dem Süden kommend verdrängt ein „Wärmeberg“ das Tiefdruckgebiet Zack. Am Freitag und Samstag kehrt der Sommer für ein letztes Intermezzo zurück. Und das sollte man nutzen.
16.09.2025, 14:00
Halle/MZ. - Biergarten, Eisdiele – vielleicht sogar Badesee: Für die Freuden des Sommers gibt es am Freitag und vor allem am Samstag ein furioses Comeback. Sachsen-Anhalt knackt mit hoher Wahrscheinlichkeit die 30-Grad-Marke. „Selbst die konservativsten Wettermodelle berechnen das“, sagt Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net in seiner aktuellen Vorausschau.