Aus dem Süden kommend verdrängt ein „Wärmeberg“ das Tiefdruckgebiet Zack. Am Freitag und Samstag kehrt der Sommer für ein letztes Intermezzo zurück. Und das sollte man nutzen.

Schwitzalarm in Sachsen-Anhalt - zum wohl letzten Mal in diesem Jahr sommerliche Temperaturen

Halle/MZ. - Biergarten, Eisdiele – vielleicht sogar Badesee: Für die Freuden des Sommers gibt es am Freitag und vor allem am Samstag ein furioses Comeback. Sachsen-Anhalt knackt mit hoher Wahrscheinlichkeit die 30-Grad-Marke. „Selbst die konservativsten Wettermodelle berechnen das“, sagt Meteorologe Dominik Jung von Wetter.net in seiner aktuellen Vorausschau.