Er ist sympathisch und zurückhaltend – aber nicht am Gashahn. Noah Ludwig, der 20-Jährige aus Aschersleben, könnte der nächste große Fahrer des deutschen Motocross werden.

Junger Motocross-Star aus Aschersleben: Warum Noah Ludwig keine Zeit für eine Freundin hat

Immer am Limit: Noah Ludwig auf seiner Motocross-Maschine beim ADAC MX Masters 2025 in Mölln

Teutschenthal/MZ. - Ein Wohnmobil reiht sich ans nächste. Doch niemand ist wegen idyllischer Urlaubsruhe in Teutschenthal (Saalekreis). In wenigen Sekunden fällt der Startschuss zum Motocross-Rennen der Deutschen Meisterschaft, und schon jetzt dröhnen die Motoren lauter als jeder Jubel übers Feld. Das Adrenalin der Fahrer hat längst gekickt, der Gang noch nicht. Sobald das Gatter fällt, entscheiden Millisekunden, wer sich an die Spitze katapultiert und wer im aufgewirbelten Schlamm der Hinterräder untergeht.