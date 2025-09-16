Ein Jugendlicher ist in Stendal von vier unbekannten Männern angegriffen und ausgeraubt worden. Die Polizei sucht nach den Tätern

Von vier Männern angegriffen! Jugendlicher leicht verletzt nach Attacke in Stendal

Ein Jugendlicher ist in Stendal von vier unbekannten Männern angegriffen worden.

Stendal. - Bereits am 10. September 2025 ist es in der Seestraße in Stendal (Altmark) zu einem Angriff und Überfall auf einen 17-Jährigen gekommen, teilt die Polizei mit.

Der Jugendliche wurde demnach am Stadtsee von einem Unbekannten nach Wertsachen befragt. Anschließend, so die Polizei weiter, griffen ihn vier Männer an. Dabei sei auch Pfefferspray zum Einsatz gekommen.

Jugendlicher nach Angriff am Stadtsee in Stendal im Krankenhaus

Als die Täter von dem 17-Jährigen abgelassen haben, sei er nach Hause gegangen und habe die Polizei informiert. Der Jugendliche sei dann mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Nun fahndet die Polizei nach den Unbekannten. Die vier Täter sind circa 20 Jahre alt und von schlanker Statur. Sie waren schwarz bekleidet und hatten sich ein Tuch vor das Gesicht gezogen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Stendal unter der Telefonnummer 0 39 31/68 52 91 zu melden.