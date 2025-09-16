Beim Verlassen eines Supermarktparkplatzes hat ein BMW-Fahrer einen Linienbus übersehen. Beide Fahrzeuge kollidierten miteinander.

In Salzwedel ist ein BMW mit einem Linienbus zusammengestoßen.

Salzwedel. - In der Bahnhofstraße in Salzwedel ist es am Montagmittag zu einem Zusammenstoß zwischen einem BMW und einem Linienbus gekommen, teilt die Polizei mit.

Demnach wollte ein 88-Jähriger mit seinem BMW von einem Supermarktparkplatz auf die Bahnhofstraße fahren. Dabei habe der Senior einen Linienbus übersehen.

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Bei dem Crash seien weder der Autofahrer noch die vier Insassen des Busses verletzt worden. Es entstand Sachschaden im vierstelligen Bereich, so die Polizei weiter.