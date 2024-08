Magdeburg/MZ - Landesbildungsministerin Eva Feußner (CDU) bemängelt, dass viele Schulanfänger in Sachsen-Anhalt auf das Lernen unzureichend vorbereitet sind. „Bei einer wachsenden Anzahl von Kindern fehlt die Schulfähigkeit“, sagte Feußner der MZ. Sie wirbt nun für eine Vorschulpflicht, also die obligatorische Teilnahme aller Kinder an einem Schulvorbereitungsprogramm.

