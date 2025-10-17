Ein Modellprojekt soll Schülern in Sachsen-Anhalt beibringen, in Notfällen Leben zu retten. Wie das Programm läuft und ob es, wie in Thüringen diskutiert, bald Pflicht werden könnte.

Schüler üben Wiederbelebung – kommt bald die Pflicht in Sachsen-Anhalt?

Am Burgenlandgymnasium in Laucha üben Vin Luttuschka (r.) und Wilhelm Bauer die Reanimation.

Halle/MZ - In Sachsen-Anhalt sollen künftig noch mehr Schüler lernen, wie sie im Notfall Leben retten. Bereits seit mehr als zwei Jahren läuft im Land ein Modellprojekt zur Wiederbelebung an Schulen. Nach dem Willen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) soll daraus nun ein flächendeckendes Programm werden.