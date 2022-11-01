Verkaufsoffene Sonntage laden dazu ein, auch außerhalb der üblichen Öffnungszeiten von Geschäften einzukaufen und nach Lust und Laune zu shoppen. Wie sieht die Lage für 2025 in Stendal aus?

In Stendal stehen bereits zwei verkaufsoffenen Sonntage in 2025 fest.

Stendal. - Verkaufsoffene Sonntage: Das heißt shoppen, einkaufen und Wege erledigen - auch außerhalb der gängigen Öffnungszeiten von Geschäften, die regulär von Montag bis Samstag für Kunden erreichbar sind. Wie steht es um die verkaufsoffenen Sonntage in Stendal?

Verkaufsoffene Sonntage 2025 in Stendal

Bislang sind drei Einkaufs-Sonntage für 2025 in Stendal angesetzt. Am 12. Januar hatte das Porta Möbelhaus bereits an einem Sonntag für seine Kunden geöffnet. Auch am 5. Oktober öffneten die Geschäfte. Der nächste Termin ist am 14. Dezember zum Adventsmarkt anberaumt.

Grundsätzlich gilt in Sachsen-Anhalt, dass Kommunen an vier Sonn- und Feiertagen im Jahr erlauben können, dass die Geschäfte trotz Ruhetag öffnen. Es muss allerdings ein besonderer Anlass wie beispielsweise ein Volksfest oder Markt die Ausnahme rechtfertigen.