Umgang mit Nazi-Verbrechen Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund laviert beim Thema Holocaust

War das industrielle Töten der europäischen Juden das schlimmste Menschheitsverbrechen? Ulrich Siegmund, der im nächsten Jahr Ministerpräsident Reiner Haseloff ablösen will, legt sich nicht fest.