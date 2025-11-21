weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Umgang mit Nazi-Verbrechen: Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund laviert beim Thema Holocaust

Umgang mit Nazi-Verbrechen Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund laviert beim Thema Holocaust

War das industrielle Töten der europäischen Juden das schlimmste Menschheitsverbrechen? Ulrich Siegmund, der im nächsten Jahr Ministerpräsident Reiner Haseloff ablösen will, legt sich nicht fest.

Von Hagen Eichler 21.11.2025, 11:48
Lernen müssen man „aus allen“ Verbrechen, kontert Ulrich Siegmund eine Frage zum Judenmord.
Lernen müssen man „aus allen“ Verbrechen, kontert Ulrich Siegmund eine Frage zum Judenmord. (Foto: picture alliance/dpa)

Magdeburg/MZ - Mit einer Aussage zum Völkermord an den Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zieht der sachsen-anhaltische AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Kritik auf sich.