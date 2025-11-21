Umgang mit Nazi-Verbrechen Sachsen-Anhalts AfD-Spitzenkandidat Siegmund laviert beim Thema Holocaust
War das industrielle Töten der europäischen Juden das schlimmste Menschheitsverbrechen? Ulrich Siegmund, der im nächsten Jahr Ministerpräsident Reiner Haseloff ablösen will, legt sich nicht fest.
21.11.2025, 11:48
Magdeburg/MZ - Mit einer Aussage zum Völkermord an den Juden durch das nationalsozialistische Deutschland zieht der sachsen-anhaltische AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Kritik auf sich.