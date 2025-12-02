Defekte Stellwerke, zerschlissene Weichen - die Mängelliste bei der Bahn-Infrastruktur ist lang. In den Aufsichtsrat der zuständigen DB-Tochter InfraGO rückt nun eine Politikerin aus Sachsen-Anhalt.

Landesinnenministerin Tamara Zieschang soll sich um die Bahn-Infrastruktur kümmern.

Magdeburg/MZ - Die sachsen-anhaltische Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) bekommt eine Zusatzaufgabe in Berlin. Als externe Expertin zieht sie in den Aufsichtsrat der Bahn-Tochter InfraGO ein. Das Unternehmen betreibt das Schienennetz sowie die Personenbahnhöfe in Deutschland und ist eine 100-prozentige Tochter der Deutschen Bahn.