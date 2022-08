Sachsen-Anhalt will Rettungsschirm für Stadtwerke aufspannen

Gas wird teurer - das trifft auch die Versorger. Sachsen-Anhalt will nun Stadtwerken helfen, die angesichts steigender Kosten in Schwierigkeiten geraten.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will einen Rettungsschirm für die Stadtwerke aufspannen. „Wir wollen die Liquidität kommunaler Unternehmen sichern, falls diese in Schwierigkeiten geraten“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Dienstag nach einer Tagung des Kabinetts mit Blick auf die steigenden Energiekosten. Dabei gehe es in erster Linie um Stadtwerke, deren Existenz bei Bedarf mit Darlehen gesichert werden könne.