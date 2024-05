Gute Nachrichten für alle, die an Christi Himmelfahrt mit dem Bollerwagen umherziehen, eine ausgedehnte Fahrradtour machen oder im Garten grillen wollen: Am Donnerstag wird es in Sachsen-Anhalt sommerlich.

So wird das Wetter an Christi Himmelfahrt in Sachsen-Anhalt

Halle (Saale). Nachdem die Woche in Sachsen-Anhalt mit vielen Wolken, örtlichem Regen und eher kühlen Temperaturen gestartet ist, kann man sich zum Feiertag und Wochenende auf zunehmend sommerliches Wetter freuen.

Bereits am Mittwoch wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) freundlicher. Die Temperaturen steigen auf 17 bis 20, im Harz auf 11 bis 16 Grad. Es ist nur noch wechselnd bewölkt, regnen soll es nicht.

So wird das Wetter an Christi Himmelfahrt 2024 in Sachsen-Anhalt

Noch besseres Wetter wird an Christi Himmelfahrt erwartet: Nach Angaben des DWD wird es am Donnerstag in Sachsen-Anhalt bis zu 20, im Harz bis zu 18 Grad warm. Der Feiertag, der zugleich Vatertag ist, beginnt mit viel Sonne, im Tagesverlauf könnten sich allerdings "einige Quellwolken" bilden, wie der DWD mitteilte. Regen wird nicht erwartet.

Der Freitag beginnt laut DWD heiter bis wolkig, im weiteren Tagesverlauf können sich die Wolken verdichten. Die Temperaturen sollen zwischen 18 und 21, im Harz zwischen 15 und 18 Grad liegen. Wie schon am Mittwoch und Donnerstag bleibt es dem DWD zufolge auch am Freitag niederschlagsfrei.