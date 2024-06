Anwerbekampagne in Asien

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/Halle/MZ - Mit einer großangelegten Kampagne will die Landesregierung Schulabgänger aus Vietnam nach Sachsen-Anhalt holen, um so dem Arbeitskräftemangel zu begegnen. Angesichts bevorstehender Großansiedlungen reiche die Zahl der einheimischen Jugendlichen nicht aus, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU). „Wir sind nicht in der Lage, das aus uns selbst heraus hinzubekommen. Es reicht nicht.“ Auf dem Gebiet des heutigen Sachsen-Anhalt liegt die Zahl der Geburten seit den 1970er Jahren unter jener der Sterbefälle. Im vergangenen Jahr gab es mit 13.550 Geburten ein Allzeittief.