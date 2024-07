Zahl der Kontrollen deutlich gestiegen Mehr als 1.000 Mängel entdeckt: So steht es um Sachsen-Anhalts Pflegeheime

Nach dem Ende der Pandemie wird in Pflegeheimen in Sachsen-Anhalt wieder mehr geprüft. Das fördert auch mehr Probleme zutage. Welche Mängel es gibt – und was für Konsequenzen.