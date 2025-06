Gratis-Studium in Sachsen-Anhalt vorbei? CDU will Inder und Chinesen zahlen lassen

Magdeburg/MZ - Die CDU in Sachsen-Anhalt will den Hochschulen erlauben, von Studenten aus Nicht-EU-Staaten Studiengebühren zu verlangen. Sachsen-Anhalt sei als Wissenschaftsstandort attraktiv, sagte der CDU-Wissenschaftspolitiker Marco Tullner am Donnerstag im Landtag.