Der Fahrer eines Motorrollers wollte in Weißenfels vor einer Polizeikontrolle davonfahren. Dies gelang ihm nicht. Die Polizisten konnten ihn stellen.

Betrunkenen und ohne Führerschein unterwegs - Motorrollerfahrer will vor Polizei flüchten

Der Fahrer eines Motorrollers wollte sich Mittwochabend einer Kontrolle durch die Polizei entziehen.

Weißenfels. - Der betrunkene Fahrer eines Motorrollers hat am Mittwochabend versucht, vor einer Polizeikontrolle in Weißenfels zu flüchten. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach wollte die Polizei den Fahrer in der Friedrichstraße kontrollieren, doch dieser setzte seine Fahrt trotz eindeutiger Haltesignale fort. In der Tagewerbener Straße konnte der 66-Jährige schließlich angehalten werden, so die Polizei.

Betrunkener Fahrer war ohne Führerschein in Weißenfels unterwegs

Da der Mann auf die Beamten betrunken wirkte, wurde ein Schnelltest durchgeführt. Dieser zeigte 1,26 Promille an. Außerdem, so die Polizei weiter, war der 66-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheins.

Die Beamten stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an.