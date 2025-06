Sachsen-Anhalt bereitet sich auf einen Mammutprozess gegen den Magdeburg-Attentäter Taleb A. vor. Es ist gut, dass das Land den Betroffenen des Anschlags so viel Raum geben will, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt steht nicht nur vor dem größten Strafprozess der Landesgeschichte: Das Verfahren gegen den Magdeburg-Attentäter wird auch bundesweit Maßstäbe setzen. Das zeigen die nun startenden Vorbereitungen für den Mammutprozess gegen Taleb A.

Weil hunderte Nebenkläger, Anwälte und Betroffene des Anschlags an dem Verfahren teilnehmen könnten, muss das Land ein neues Prozessgebäude errichten. Es wird für rund 700 Teilnehmer ausgelegt sein, es gilt ein verschärftes Sicherheitskonzept.

Betroffene können im Prozess eine Stimme bekommen

Ist dieser Aufwand wirklich nötig, zumal er Kosten in Millionenhöhe verschlingen wird? Natürlich.

Im deutschen Rechtsstaat haben Opfer solcher Anschläge das Recht, sich einer Anklage der Staatsanwaltschaft anzuschließen. So bekommen Betroffene eine Stimme im Gerichtsprozess und in der Öffentlichkeit. Auf diese Weise können sie auch dem Täter entgegentreten, der ihnen so großen Schmerz zugefügt hat. So können Nebenkläger im Prozess außerdem ihren Teil dazu beitragen, dass es zur Verurteilung kommt.

Das ganze Land hat Anspruch auf eine Aufarbeitung des Anschlags

Es ist eine Errungenschaft, dass Betroffene diese Möglichkeiten haben. Deshalb ist es vorbildlich, dass Sachsen-Anhalt all diese Möglichkeiten einräumt – unter anderem mit dem neuen Prozessgebäude. Denn auf eine gründliche Aufarbeitung des Anschlags von Magdeburg – und zwar vor den Augen der Öffentlichkeit – hat das gesamte Land einen Anspruch.