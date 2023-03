Unabhängig vom 49-Euro-Ticket wird Bus- und Bahnfahren in weiten Teilen Sachsen-Anhalts teurer. Was der Mitteldeutsche Verkehrsverbund plant.

Auch die Fahrt mit der Straßenbahn in Halle, hier in Halle-Neustadt, wird künftig teurer. Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund will die Fahrpreise im Schnitt um sechs bis acht Prozent anheben.

Halle (Saale)/MZ - Mit dem 49-Euro-Ticket wird Bus- und Bahnfahren von Mai an für viele Menschen günstiger werden. Wer das Ticket nicht nutzt, muss dagegen in weiten Teilen Sachsen-Anhalts mit höheren Fahrpreisen rechnen. So will der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) die Fahrpreise zum 1. August drastisch anheben, nach MZ-Informationen im Schnitt um sechs bis acht Prozent.