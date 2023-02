Nach aufgeflogener Polizei-Nazi-Chatgruppe Rückblick auf die Rechtsextremismus-Skandale bei der Landespolizei in Sachsen-Anhalt

In dieser Woche ist an der Fachhochschule der Polizei Sachsen-Anhalt eine rechte Chat-Gruppe aufgeflogen. 18 Beamte sollen jetzt entlassen werden. Doch der Vorfall reiht sich ein in eine Reihe von Vorfällen über die vergangenen Jahre hinweg.