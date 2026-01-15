weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  4. Landesamt spricht von Sensation: Römische Truppen machten Rast in Sachsen-Anhalt - Hobby-Archäologe entdeckte ihre Spur als erster

Landesamt spricht von Sensation Römische Truppen machten Rast in Sachsen-Anhalt - Hobby-Archäologe entdeckte ihre Spur als erster

In feindlichem Gebiet verschanzten sich Roms Legionäre jeden Abend nach einem festen Muster. Das half jetzt bei spektakulären Entdeckungen in Sachsen-Anhalt.

Von Hagen Eichler 15.01.2026, 18:13
Bei den Ausgrabungen gefundene Münzen wie diese erlauben eine zeitliche Eingrenzung der Truppenbewegungen. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Magdeburg/MZ - Für die römischen Soldaten war es eine unwirtliche, feindselige Umgebung, durch die sie marschieren mussten: Es gab keine befestigten Straßen, keine Städte, weder Thermen, Tempel noch Theater – und jederzeit mussten die Legionäre mit einem Überfall der Germanen rechnen.