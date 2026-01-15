In feindlichem Gebiet verschanzten sich Roms Legionäre jeden Abend nach einem festen Muster. Das half jetzt bei spektakulären Entdeckungen in Sachsen-Anhalt.

Römische Truppen machten Rast in Sachsen-Anhalt - Hobby-Archäologe entdeckte ihre Spur als erster

Bei den Ausgrabungen gefundene Münzen wie diese erlauben eine zeitliche Eingrenzung der Truppenbewegungen.

Magdeburg/MZ - Für die römischen Soldaten war es eine unwirtliche, feindselige Umgebung, durch die sie marschieren mussten: Es gab keine befestigten Straßen, keine Städte, weder Thermen, Tempel noch Theater – und jederzeit mussten die Legionäre mit einem Überfall der Germanen rechnen.