Nach Vorstoß von Bärbel Bas Sollen Beamte in gesetzliche Rentenkasse einzahlen? Sozialministerin offen für Reform

Sachsen-Anhalts Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) ist offen für den Vorstoß, dass auch Beamte künftig in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen. In welchem Umfang Staatsdiener in Sachsen-Anhalt bessergestellt sind.