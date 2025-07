Bei Gartenarbeiten hat am Montag eine Frau aus Kalbe einen metallischen Gegenstand gefunden, der einer Granate ähnelte. Die Polizei und der Kampfmittelbeseitigungsdienst überprüften den Fund.

Granate oder Kuckucksuhr? In Kalbe bringen erst Experten Licht ins Dunkel

In einem Garten in Kalbe musste der Kampfmittelbeseitigungsdienst prüfen, ob es sich wirklich um eine Granate handelt.

Kalbe. – Am Montagabend gegen 20 Uhr hat eine 48-jährige Frau bei Arbeiten in ihrem Garten in Kalbe einen Gegenstand aus Metall gefunden. Dieser hatte starke Ähnlichkeit mit einer Granate, teilte die Polizei mit.

Die Frau habe daraufhin die Polizei verständigt, die sich als Unterstützung den Kampfmittelbeseitigungsdienst dazuholte.

Die Mitarbeiter konnten vor Ort schließlich Entwarnung geben, so die Polizei weiter. Bei dem Gegenstand handle es sich um ein altes Gegengewicht einer Kuckucksuhr.