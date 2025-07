Regensommer in Sachsen-Anhalt - schon eineinhalb mal so viel Niederschlag wie normal

Verkehrte Wetterwelt in Europa: Während am Dienstag in Halle die Temperaturen gerade so die 20-Grad-Marke knackten, verzeichnete Oulu, die finnische Partnerstadt der Saalestadt, hochsommerliche 28 Grad. Dabei liegt Oulu fast am Polarkreis, Halle hingegen gut 1.600 Kilometer südlicher. „Über Deutschland zieht derzeit ein Tiefdruckgebiet nach dem anderen hinweg“, erklärt Cathleen Hickmann vom Deutschen Wetterdienst in Leipzig die meteorologische Lage. „Da weichen die warmen Luftmassen in andere Richtungen aus – auch nach Skandinavien.“

Nicht mehr viel übrig vom Hitzesommer

Dieses eine Beispiel zeigt bereits, dass im Sommer 2025 wettertechnisch einiges durcheinandergewirbelt wird. „Das europäische Wettermodell sagte ja noch im Mai, es wird ein sehr heißer Sommer werden“, ordnete Meteorologe Dominik Jung zu Beginn der Woche in seinem täglichen Wetterbericht die Situation ein. Was wir aktuell in Deutschland erleben, sei allerdings das genaue Gegenteil. „Von einem großen Hitzesommer ist nicht mehr viel übrig geblieben.“

Statt hochsommerlicher Temperaturen und Sonnenschein gibt es vor allem viel Regen. „Der Juli war in Sachsen-Anhalt bisher schon sehr nass“, bestätigt Cathleen Hickmann. Bisher liege man bereits bei 150 Prozent über dem langjährigen Mittel – und damit in den Top Vier der feuchtesten Bundesländer. Besonders schauerlich: Wittenberg. Dort gab es bereits mehr als doppelt so viel Niederschlag wie normal. Auch Köthen (190 Prozent) oder Harzgerode (140 Prozent) liegen deutlich über dem Soll. „Nur im Süden des Landes, so etwa in Osterfeld im Burgenlandkreis regnete es bisher annähernd so viel wie im langjährigen Mittel.“

Die Tabelle zeigt die Niederschlagswerte ausgewählter Messstationen in Sachsen-Anhalt am 29. Juli 2025. Der Rs-Wert gibt die Regenmenge an (Summe), der dRs-Wert setzt die Regenmenge ins Verhältnis zum langjährigen Mittel (Prozent). In Havelberg fiel entsprechend 226 Prozent so viel Regen wie im Durchschnitt. (Screenshot: mtwetter.de)

Während die Regentonnen im Juli überquellen, taten sie das im Juni jedoch ganz und gar nicht. „Auch das Frühjahr war zu trocken“, sagt Hickmann. Betrachtet man nur den bisherigen Sommer, gleichen sich die Regenmengen also in etwa aus.

Noch zu warm unterwegs

Anders ist es hingegen bei den Temperaturen. „Man mag es kaum glauben“, sagt Hickmann, „aber wir sind immer noch zu warm unterwegs.“ Der Juli, der mit Hitzetagen – zum Beispiel 38,2 Grad in Bernburg am 2. Juli – begann, liegt je nach Ort ein bis zwei Grad über dem langjährigen Mittel, das als Bezugsgröße die Jahre 1961 bis 1990 nimmt. „Wir vergessen angesichts der Hitzesommer in den vergangenen Jahren oft, dass es früher die absolute Ausnahme war, 30 Grad und mehr im Sommer zu haben“, erklärt Hickmann. Der Temperaturmix rund um die 25 Grad sei keine Ausnahme, sondern eher der Normalfall.

Darüber hinaus kann man es wohl als Wetterpech bezeichnen, dass ausgerechnet im Juli, der in Sachsen-Anhalt ein kompletter Sommerferienmonat ist, so viel Regen vom Himmel kommt – und zudem noch beliebte Urlaubsregionen wie Mecklenburg-Vorpommern oder die Alpen teils noch schlimmer vom Dauerschauer betroffen sind.

Cathleen Hickmann macht aber ein wenig Hoffnung: „Der Sommer ist ja noch nicht vorbei.“ So zeigt zumindest das europäische Wettermodell, dass es sich über Mitteldeutschland weitestgehend ausgeregnet hat. Bei den Temperaturen sieht die Prognose einen moderaten Anstieg. „Was uns dieses Jahr fehlt, ist ein stabiles Hochdruckgebiet, das dann über eine Woche hinweg blauen Himmel und Sonnenschein beschert“, sagt Hickmann. Dass sich eine solche Lage noch ausbildet, sei allerdings möglich, meint die Meteorologin und bemüht eine antike Wetterweisheit: „Wir befinden uns mitten in den Hundstagen.“ Die gelten als wärmste Zeit des Jahres, in der es regelmäßig hochsommerlich wird. „Und die Hundstage dauern noch bis zum 23. August“, so Hickmann.

Sizilianische Verhältnisse in Sachsen-Anhalt?

Der Klimawandel könnte auch in Sachsen-Anhalt in Zukunft drastische Folgen haben. Nach Modellrechnungen drohen zum Ende des Jahrhunderts an einem typischen Sommertag in Halle oder Magdeburg Verhältnisse wie heute auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien – mit Temperaturen bis über 40 Grad noch in die Abendstunden hinein. Das mag nach allzu ferner Zukunft klingen – aber heutige Kinder oder Enkelkinder wären dann im Seniorenalter und könnten dies somit noch erleben.

In einer Broschüre, die das Landesamt für Umweltschutz (LAU) aufgearbeitet hat, werden mit solchen Szenarien mögliche Folgen der globalen Erwärmung für das Bundesland veranschaulicht. Für das 40-seitige Dokument sind Zahlen und Daten des Weltklimarates für Sachsen-Anhalt heruntergebrochen worden. Es kann auf auf der Internetseite der Behörde unter lau.sachsen-anhalt.de/publikationen unter dem Stichwort „Zum Klimawandel“ zusammen mit anderen Infoschriften kostenlos heruntergeladen werden. (mm)