Fußballverband Sachsen-Anhalt schließt Verein wegen „rechtsextremer Unterwanderung“ aus

Verbandspräsident Holger Stahlknecht bestätigte am Mittwoch den Ausschluss der DSG Eintracht Gladau aus dem laufenden Spielbetrieb.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der Fußballverband Sachsen-Anhalt hat erstmals einen Verein wegen rechtsextremer Unterwanderung ausgeschlossen und aus dem laufenden Spielbetrieb entfernt. Betroffen ist die DSG Eintracht Gladau aus dem Jerichower Land, das erklärte Verbandspräsident Holger Stahlknecht am Mittwoch in Magdeburg. Es gehe nicht allein um rechtsextreme Tendenzen in dem Verein, sagte Stahlknecht, sondern auch um eine „hohe Gewaltbereitschaft“ rund um den Club.