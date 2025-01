Michael Oppelt läuft sich langsam ein. Er joggt in grünem Shirt und eng gebundenem Tuch um den Kopf langsam seine Runden. Zwischendurch beschleunigt er, in der 130 Meter langen Laufhalle ist er hinten kaum mehr zu erkennen. Der Raum im Sportkomplex Robert-Koch-Straße in Halle ist sichtlich in die Jahre gekommen, Putz bröckelt, die Geräte sind alt. Es ist eine Übergangslösung für die Leichtathleten des USV Halle, die eigene Heimstatt wird gerade saniert. Oppelt nimmt die Einschränkungen nicht so wahr: „Ich bin hier, um Sport zu machen, zweimal die Woche. Das werde ich die nächsten Jahrzehnte machen – egal wo“, sagt der 59-Jährige. Er legt damit die Basis, um fit zu bleiben auch in hohem Alter noch. „Denn wer gesund bleiben will, sollte rechtzeitig damit beginnen“, sagt Juliane Kellner, Oberärztin am Zentrum für Altersmedizin der Universitätsmedizin Halle.

