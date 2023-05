Pfingsten steht kurz bevor - und der Wetterbericht verspricht Sonnenschein. Viele Orte und Veranstaltungen in Sachsen-Anhalt laden zu einem Ausflug ein. Wir stellen ausgewählte Tipps für Pfingstausflüge mit der ganzen Familie vor.

Festival, Ritterspiele, Motorsport: Wohin sich ein Ausflug am Pfingstwochenende lohnt

Pfingsten in Sachsen-Anhalt

Bei schönem Wetter lohnt sich zum Beispiel eine Reise in den Magdeburger Elbauenpark.

Halle (Saale)/MZ - Temperaturen um die 20 Grad und schönster Sonnenschein: Die Wetterprognosen für das Pfingstwochenende in Sachsen-Anhalt geben Grund zur Vorfreude und laden dazu ein, etwas zu unternehmen. Ob Mittelalterspektakel, schnelle Autos oder ein Blick in die Sterne - zwischen Altmark und Burgenlandkreis ist viel los am kommenden Wochenende. Die MZ hat einige der besten Ausflugsziele und Veranstaltungen zusammengefasst.