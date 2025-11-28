weather starkbewoelkt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Wahlkampf 2026: Parteispenden in Sachsen-Anhalt - Dicke Schecks für CDU von Unternehmern

Wahlkampf 2026 Parteispenden in Sachsen-Anhalt - Dicke Schecks für CDU von Unternehmern

Drei Unternehmer unterstützen die Christdemokraten mit Hunderttausenden Euro. Wahlkampfbudgets von einer Million Euro und mehr haben aber auch kleine Parteien.

Von Steffen Höhne, Hagen Eichler und Kai Gauselmann 28.11.2025, 06:00
Großspender: Der IT-Unternehmer Stephan Schambach aus Jena (links) sowie die Magdeburger Unternehmer Karl Gerhold (Mitte) und Klemens Gutmann
Großspender: Der IT-Unternehmer Stephan Schambach aus Jena (links) sowie die Magdeburger Unternehmer Karl Gerhold (Mitte) und Klemens Gutmann Fotos: A. Stedtler (2), U. Lücke

Halle/MZ. - Zehn Monate vor der Landtagswahl füllen sich die Wahlkampfkassen der Parteien. Die sachsen-anhaltische CDU kann dabei auf große Summen mehrerer Unternehmer bauen, die ihr Engagement mit der Sorge vor politisch instabilen Verhältnissen begründen.