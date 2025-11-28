Drei Unternehmer unterstützen die Christdemokraten mit Hunderttausenden Euro. Wahlkampfbudgets von einer Million Euro und mehr haben aber auch kleine Parteien.

Parteispenden in Sachsen-Anhalt - Dicke Schecks für CDU von Unternehmern

Großspender: Der IT-Unternehmer Stephan Schambach aus Jena (links) sowie die Magdeburger Unternehmer Karl Gerhold (Mitte) und Klemens Gutmann

Halle/MZ. - Zehn Monate vor der Landtagswahl füllen sich die Wahlkampfkassen der Parteien. Die sachsen-anhaltische CDU kann dabei auf große Summen mehrerer Unternehmer bauen, die ihr Engagement mit der Sorge vor politisch instabilen Verhältnissen begründen.