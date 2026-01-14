weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Beurteilungen rechtswidrig: Pannenserie bremst Justiz in Sachsen-Anhalt - hochrangige Posten auf unabsehbare Zeit blockiert

Immer wieder scheitert Sachsen-Anhalt bei der Besetzung von Spitzenposten in Gerichten und Staatsanwaltschaften. Experten warnen: Bürger müssen deshalb länger auf ihr Recht warten.

Von Hagen Eichler 14.01.2026, 18:00
Zwei Leitende Oberstaatsanwälte und ein Landgerichtspräsident fehlen ihr derzeit: Justizministerin Franziska Weidinger (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Schwerwiegende Formfehler führen dazu, dass Sachsen-Anhalt mehrere seiner wichtigsten Justizposten nicht besetzen kann. Gleich drei Auswahlentscheidungen mit besonderer Bedeutung wurden von Gerichten gestoppt.