Ost-Oberbürgermeister fordern Rettungsschirm für Stadtwerke

Ostdeutsche Oberbürgermeister fordern die Bundesregierung zu zügigen Hilfen auf: Krankenhäuser, Stadtwerke und kulturelle Einrichtungen dürften aufgrund hoher Energiepreise nicht in existenzielle Probleme geraten, warnen die Rathauschefs in Wittenberg.

Magdeburg/Wittenberg/MZ - Die Konferenz ostdeutscher Städte hat die Bundesregierung am Freitag zu zügigen Hilfspaketen gegen enorm steigende Energiekosten aufgefordert. „Die Gaspreisbremse und die Strompreisbremse sind beide unbedingt nötig und überfällig“, sagte Burkhard Jung, Vizepräsident des Deutschen Städtetages in Wittenberg. In der Lutherstadt hatten 20 Ost-Oberbürgermeister getagt und über die aktuelle Krisenlage beraten.