Schon vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag hatte der Attentäter seinem Anwalt brutale Gewalt angedroht. Einer Befragung dazu entging er - weil die Staatsanwaltschaft sofort aufgab.

Ein Tag Krankschreibung reichte - so entzog sich Taleb A. einer Polizeivernehmung

Auf dem Zeugenstuhl im Untersuchungsausschuss musste die Staatsanwaltschaft ihr Handeln erklären.

Magdeburg/MZ - Mit einer simplen Krankschreibung für einen einzigen Tag hat sich der spätere Attentäter von Magdeburg wenige Wochen vor seiner Tat einer Befragung durch die Polizei entzogen. Das hat der verantwortliche Vertreter der Staatsanwaltschaft Magdeburg am Montag im Untersuchungsausschuss eingeräumt.