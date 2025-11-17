Wochen vor dem Anschlag Ein Tag Krankschreibung reichte - so entzog sich Taleb A. einer Polizeivernehmung
Schon vor dem Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag hatte der Attentäter seinem Anwalt brutale Gewalt angedroht. Einer Befragung dazu entging er - weil die Staatsanwaltschaft sofort aufgab.
Aktualisiert: 17.11.2025, 18:08
Magdeburg/MZ - Mit einer simplen Krankschreibung für einen einzigen Tag hat sich der spätere Attentäter von Magdeburg wenige Wochen vor seiner Tat einer Befragung durch die Polizei entzogen. Das hat der verantwortliche Vertreter der Staatsanwaltschaft Magdeburg am Montag im Untersuchungsausschuss eingeräumt.