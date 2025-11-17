Auf Medikamente angewiesen Dementer Senior aus Vienau verschwunden: Wer hat Bernd M. gesehen? (Foto im Text)
Der 74-jährige Bernd Eberhard M. aus Vienau ist seit Freitagmittag verschwunden. Der Senior leidet unter Demenz und ist dringend auf Medikamente angewiesen.
Vienau. – Der 74-jährige Bernd Eberhard M. aus Vienau (Altmarkkreis Salzwedel) ist seit Freitagmittag verschwunden. Laut Polizei wurde der unter Demenz leidende Senior letztmalig am 14. November gegen 12 Uhr im Ort gesehen.
Die Beamten vermuten, dass der Senior mit einem blauen Honda Civic, Kennzeichen SAW-W 410, unterwegs ist. Da die bisherigen Suchmaßnahmen erfolglos verliefen, wendet sich die Polizei nun an die Öffentlichkeit.
So wird Bernd Eberhard M. beschrieben:
- etwa 1,55 bis 1,60 Meter groß
- kräftige Statur
- grauer Bart
- graue, kurze Haare
- zuletzt mit blauer Jeans und gelber Lederjacke bekleidet
- leidet unter Demenz und ist auf Medikamente angewiesen
Wer den Vermissten oder das beschriebene Fahrzeug seit dem 14. November gesehen hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Salzwedel unter 03901/8480 zu melden.