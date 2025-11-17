Mit 700.000 Euro unterstützt die Deutsche Forschungsgemeinschaft die Recherchen der Gartenreichstiftung zu den oranischen Gemälden der Henriette Catharina von Anhalt-Dessau.

DESSAU-ROSSLAU/MZ. - Es war das erste Mal, dass Anette Froesch, Abteilungsleiterin Schlösser und Sammlungen bei der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, einen solchen Antrag gestellt hat und es wäre nicht ungewöhnlich gewesen, wenn er abgelehnt worden wäre. Denn nur 30 Prozent der Anträge bei der DFG werden positiv beschieden. Doch Anette Froesch bekam die Zusage und kann nun für drei Jahre vier neue Mitarbeiter beschäftigen, die sich der Erforschung der Bilder aus dem Hause Oranien in den Beständen der Stiftung widmen.