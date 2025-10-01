Der Branchenverband VDV hat berechnet, was ein attraktiveres Angebot an Bussen und Bahnen in Sachsen-Anhalt kosten würde – und was Fahrgäste davon hätten. Eine Frage bleibt aber offen.

So soll der Nahverkehr in Sachsen-Anhalt besser werden

Straßenbahn in Halle. Die meisten Linien fahren alle 15 Minuten. Halle ist in der Praxis damit weiter als die Gutachter in der Theorie.

Halle (Saale)/MZ - Wie gut ist der Nahverkehr? Die Antwort: Es kommt darauf an, wo man wohnt. In den Großstädten und deren Umland rollen Busse und Bahnen in einem vergleichsweise dichten Takt. In vielen ländlichen Gebieten richtet sich der Busfahrplan dagegen häufig nur nach den Unterrichtszeiten; ist kein Bahnhof in der Nähe, bleibt oft nur das Auto.