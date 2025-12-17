Weihnachten im Kreise der Familie, das wünschen sich viele Menschen schön und harmonisch. Doch nicht selten gibt es Stress und Streitereien. Warum das so ist und wie man gegensteuert, verrät ein Psychologe der Martin-Luther-Universität in Halle.

O, du Stressige...! Wie man zu Weihnachten Streit und Hektik in der Familie vermeidet

Ob Weihnachten bei Martin Luther und seiner Familie einst wirklich so harmonisch war, wie es diese Illustration aus dem 19. Jahrhundert darstellt? Wahr ist, dass es in vielen Haushalten unter dem Weihnachtsbaum längst nicht so besinnlich zugeht wie in diesem Idealbild.

Halle/MZ. - Besinnlich soll es zugehen in der Weihnachtszeit. Soweit die Idealvorstellung. Die Realität sieht mitunter ganz anders aus, schnell wird es hektisch und dann hängt auch mal der Haussegen schief. Wo die Stressfallen liegen und wie man sie umgehen kann, verrät Psychologe René Proyer von der Universität Halle im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.