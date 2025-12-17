Psychologe der Universität Halle gibt Tipps O, du Stressige...! Wie man zu Weihnachten Streit und Hektik in der Familie vermeidet
Weihnachten im Kreise der Familie, das wünschen sich viele Menschen schön und harmonisch. Doch nicht selten gibt es Stress und Streitereien. Warum das so ist und wie man gegensteuert, verrät ein Psychologe der Martin-Luther-Universität in Halle.
17.12.2025, 07:00
Halle/MZ. - Besinnlich soll es zugehen in der Weihnachtszeit. Soweit die Idealvorstellung. Die Realität sieht mitunter ganz anders aus, schnell wird es hektisch und dann hängt auch mal der Haussegen schief. Wo die Stressfallen liegen und wie man sie umgehen kann, verrät Psychologe René Proyer von der Universität Halle im Interview mit MZ-Wissenschaftsredakteur Matthias Müller.