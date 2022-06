Notlösung statt „Superknast“: Wie Sachsen-Anhalt modernere Haftbedingungen schaffen will

Magdeburg/MZ - Nach dem überraschenden Scheitern des jahrelang geplanten Gefängnis-Großbaus in Halle sucht die Landesregierung neue Ansätze, die EU-weit vorgeschriebene Modernisierung der Haftbedingungen zu schaffen. Das Finanzministerium in Magdeburg prüft aktuell, ob anstelle des am Baupreis gescheiterten sogenannten Superknasts in Halle nun existierende Haftanlagen in Halle und Volkstedt im Kreis Mansfeld-Südharz ausgebaut werden können.

