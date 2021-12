Notfallplan Omikron: Sachsen-Anhalt will kritische Infrastruktur schützen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt rüstet sich angesichts der hochansteckenden Corona-Mutation Omikron für den Ernstfall: den Ausfall von Teilen der kritischen Infrastruktur. Anlass ist die Sorge von Bund und Ländern, dass Omikron in den kommenden Monaten zu einer nie dagewesenen Welle von Quarantäne- und Krankheitsfällen führen könnte. Schlimmstenfalls könne die kritische Infrastruktur - etwa Krankenhäuser, Polizeien, Feuerwehren, Rettungsdienste und Energieversorger - nur noch in Teilen funktionieren. Vor dem Szenario warnen Bund und Länder in ihrem aktuellen Corona-Beschluss. In Sachsen-Anhalt laufen jetzt Vorbereitungen für diesen Ernstfall.

So schärfte der Burgenlandkreis am Mittwoch seine Notfallpläne: Um schlimmstenfalls zentrale Aufgaben weiter erfüllen zu können - etwa die Auszahlung von Grundsicherung, Abfallentsorgung und die Verfolgung von Kindeswohlgefährdung -, seien in der Verwaltung Personalverbünde gebildet worden, sagte Landrat Götz Ulrich (CDU) der MZ. So sei klar, welche Bereiche sich bei starkem Personalausfall intern unterstützen.

„Es gibt eine Prioritätensetzung“, sagte Ulrich. So könne im Notfall etwa eine Buslinie ausfallen, wenn dadurch die Abfallentsorgung abgesichert werde. Die Pläne gehen bis ins Detail: „Restabfall hat Vorrang vor Papiermüll“, so Ulrich. Im konkreten Fall bildet die Abfallwirtschaft im Landkreis einen Verbund mit der Straßenmeisterei und der Personenverkehrsgesellschaft.

Urlaub wird eingeschränkt

Eine weitere Vorsichtsmaßnahme: Von Mitte Januar bis Mitte Februar sollen Kreismitarbeiter keinen neuen Urlaub beantragen. „Das ist die Zeit, in der Omikron die dominierende Variante werden könnte“, so Ulrich. „Wir sehen in Nachbarstaaten, was sich da entwickeln kann. Heute weiß keiner, in welcher Stärke das bei uns ankommt.“ Auch die Stadt Dessau-Roßlau veranlasste am Dienstag, dass die Pandemiepläne der Stadtwerke, Abfallentsorgung, Feuerwehr, des Rettungsdiensts und Klinikums „kritisch überprüft“ werden sollen.

Unter anderem in England verbreitet sich Omikron rasant, es ist bereits die häufigste Variante. Die Mutation gilt als infektiöser als die Vorgänger, auch für Geimpfte. London hat den Katastrophenfall ausgerufen, die Zahl der Patienten in Kliniken steigt rapide. In Sachsen-Anhalt gibt es bisher nur drei nachgewiesene Omikron-Fälle, dazu vier Verdachtsfälle. Doch das Gesundheitsministerium geht bereits davon aus, dass die Mutation Ende Januar dominieren könnte.

Digitalministerium lässt Notpläne vorlegen

Deshalb koordiniert das Innenministerium jetzt vorsorglich den Schutz kritischer Infrastruktur. Alle Ministerien sollen entsprechende Unternehmen auffordern, Notfallpläne zu prüfen. Das Landesdigitalministerium suchte den Kontakt zu Betreibern von Netzinfrastruktur und Rechenzentren. Sie seien „besonders sensibilisiert“ worden und sollen aktualisierte Notpläne vorlegen, so das Ministerium gegenüber der MZ.

Auch Feuerwehren rüsten sich. „Omikron ist eine neue Dimension“, sagte Kai-Uwe Lohse, Landeschef des Feuerwehrverbandes. „Sollte es zu zahlreichen Ausfällen kommen, müssen wir über massive Personalverschiebungen reden.“ Er betonte: „Das Informationsnetz muss enger werden.“ Im Notfall müsse jederzeit klar sein, welche Feuerwehr wo aushelfen könne. Das Innenministerium poche darauf, dass sich Feuerwehrleute verstärkt testen sollen.

Wie Notfallmaßnahmen konkret umgesetzt werden, zeigte bereits die Total-Raffinerie in Leuna (Saalekreis) im März 2020 bei der ersten Welle. Mitarbeiter arbeiteten auf freiwilliger Basis tagelang in der Raffinerie und schliefen auch dort. Durch die Isolation wurde die Eintragung des Virus vermieden, zudem wurden so Mitarbeiterkontakte massiv beschränkt.