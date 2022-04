Neun-Euro-Ticket in Sachsen-Anhalt: Wo gibt's das zu kaufen?

Der ab Juni geltende Aktionspreis könnte viele Autofahrer zum Umsteigen verlocken. Die Umsetzung ist aber noch unklar. Was Sachsen-Anhalt zusätzlich plant.

Magdeburg - Wenige Wochen vor dem Start der größten Rabatt-Aktion in der Geschichte des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Deutschland sind viele Details zur Finanzierung und Ausgestaltung noch immer unklar. Das Monatsticket für nur neun Euro soll in den Monaten Juni, Juli und August angeboten werden. Zu den offenen Fragen zählt, wo Fahrgäste das Ticket auch ohne Handy-App kaufen können.