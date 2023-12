Erst eine Direktverbindung in die Schweiz, nun eine nach Frankreich: Halle profitiert vom Ausbau des europäischen Nachtzugnetzes. Die MZ hat die neue Nachtlinie Halle-Paris getestet.

Mit Video: Von der Saale an die Seine – das ist der neue Nachtzug zwischen Halle und Paris

Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt

Am Ziel: Der Nachtzug aus Berlin und Halle am Pariser Ostbahnhof

Halle/MZ - Ivan Pöllauer muss seine Gäste begrüßen, Betten bauen, Bier, Kaffee und Wiener ausgeben, Frühstück zubereiten. Und manchmal bei kleinen Katastrophen der Retter in der Not sein. Irgendwo hinter Erfurt, gegen Mitternacht, im Nachtzug von Berlin via Halle nach Paris; Pöllauer ist der Schlafwagenbetreuer im Waggon 424.