Der hallesche Schauspieler und Rezitator Hagen Möckel geht mit Poesie-Programmen in Sachsen-Anhalt auf Tour. Seine Berufspläne zielten einst in eine andere Richtung.

Von Mathias Schulze 12.08.2025, 15:33
Rezitator Hagen Möckel: „Als ich vortrug waren alle still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören.“
Rezitator Hagen Möckel: „Als ich vortrug waren alle still. Man konnte eine Stecknadel fallen hören.“ (Foto: Nancy Glor)

HALLE/MZ. - „Lyrik erschafft in mir eine Ruhe. Die kleinen Dinge des Lebens werden mit wenigen Zeilen bedeutungsvoll. Ich komme in einen schwebenden Zustand, der Widersprüchlichkeiten gern aushält. Und die Heiterkeit ist ganz entscheidend.“ Das antwortet Hagen Möckel auf die Frage, was ihn so sehr an Lyrik begeistert.